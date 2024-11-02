Ночная атака беспилотников на Киев. Обломки сбитых дронов вызвали пожар в многоэтажном доме
Сегодня утром россияне атаковали беспилотниками Киев. В результате попадания обломков начался пожар в жилом доме в Святошинском районе.
Об этом сообщает ГСЧС и мэр столицы Виталий Кличко.
Два человека пострадали. Один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.
В результате атаки БпЛА произошло возгорание и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.
Также обломки фиксировали в Соломенском и Днепровском районах.
СМИ публикуют кадры изнутри многоэтажки в Киеве, куда попали обломки "Шахеда".
Еще видео последствий атаки на столицу.
Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Под обстрел попало место дислокации полиции и частные дома. Погиб полицейский, еще 30 человек получили ранения.
Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
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