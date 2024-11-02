Сегодня утром россияне атаковали беспилотниками Киев. В результате попадания обломков начался пожар в жилом доме в Святошинском районе.

Об этом сообщает ГСЧС и мэр столицы Виталий Кличко.

Два человека пострадали. Один из них госпитализирован, одному медики оказали помощь на месте.

В результате атаки БпЛА произошло возгорание и частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах, 16-этажного жилого дома в Святошинском районе города.

Также обломки фиксировали в Соломенском и Днепровском районах.

СМИ публикуют кадры изнутри многоэтажки в Киеве, куда попали обломки "Шахеда".

Еще видео последствий атаки на столицу.

Напомним, вчера россияне нанесли ракетный удар по Харькову. Под обстрел попало место дислокации полиции и частные дома. Погиб полицейский, еще 30 человек получили ранения.

Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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