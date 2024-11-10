Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска. Они готовятся к крупному наступлению.

Об этом со ссылкой на американские и украинские источники пишет газета The Washington Post.

При формировании группировки Россия не перебрасывала войска с востока Украины, "что позволило Москве одновременно давить на нескольких фронтах".

Украинские чиновники говорят, что ожидают наступления с участием северокорейских войск в ближайшие дни. На данный момент войска КНДР проходят боевое слаживание с россиянами в западной части Курской области.

США оценивают, что численность корейцев под Курском - более десяти тысяч. Они носят российскую форму, но, по информации американских официальных лиц, сражаться будут в собственных подразделениях, не вливаясь в российские. Они обучены вести артиллерийский огонь и тактике пехотных штурмов.

"Эта подготовка предполагает, что по крайней мере часть северокорейских войск будет участвовать в лобовых атаках на оборонительные позиции Украины", - говорится в статье.

"Тысячи дополнительных пехотинцев могут изменить ситуацию в Курске. Эти солдаты моложе и в лучшей физической форме, чем многие российские контрактные солдаты", - считает американский военный эксперт Роб Ли.

"Американские военные и разведывательные чиновники стали более пессимистичными в отношении общих перспектив Украины, отметив, что Россия неуклонно завоевывала позиции, как в Курске, так и на востоке Украины. По словам официальных лиц, неудачи частично являются результатом неспособности Украины решить критические недостатки в численности войск", - говорится в статье.

Ранее западные СМИ писали, что Москва планирует быстро вытеснить ВСУ из Курской области - на случай, если Трамп предложит заморозку войны по линии фронта.

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