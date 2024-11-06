Военный контингент Северной Кореи впервые участвовал в боевых действиях против украинской армии, продолжающей войсковую операцию в Курской области РФ.

Об этом пишет информагентство Reuters со ссылкой на слова двух американских чиновника.

Один из собеседников издания, говоря на условиях анонимности, сообщил, что северокорейцы участвовали в боях 4 ноября. Чиновники США не уточнили, понесли ли военные КНДР потери, и не предоставили других подробностей о имевших место боевых действиях.

Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил о первых боях с военными из Северной Кореи.

"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", – заявил президент.

Днём ранее в Госдепе США сообщили об увеличении контингента КНДР в приграничной с Украиной области РФ.

"<...> Около восьми тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около десяти тысяч отправились туда и могут вступить в бой в ближайшие дни", – сказал Мэттью Миллер.

Война в Украине продолжается 985-й день. Последние новости с ключевыми событиями 6 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные заявили об угрозе окружения города Курахово Донецкой области. Военный эксперт немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке сообщил, что армия РФ после захвата Селидово в Покровском районе начала наступление на запад в направлении Днепропетровской области, до которой остаётся 21 километр. Также в ВСУ заявили, что россияне готовится к активным боевым действиям возле Часова Яра.

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