Около 10 тысяч военных Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) находятся в Курской области России и могут вступить в бой в ближайшие дни.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"Госсекретарь заявил на прошлой неделе, что около 8 тысяч северокорейских военных были отправлены в Курскую область. Сейчас мы оцениваем, что около 10 тысяч отправились туда и могут вступить в бой в ближайшие дни", - сказал Миллер.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что в Курской области РФ находятся 11 тысяч военных из Северной Кореи.

Также глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ впервые нанесли удар по военным КНДР в Курской области России.

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Продолжается прорыв российских сил к городу Курахово - одному из ключевых пунктов обороны ВСУ к западу от Донецка. Наступление идет сразу с нескольких направлений: востока, северо-востока, северо-запада и юго-запада. Последние два направления наиболее опасны, поскольку, при успехе РФ, ведут к окружению Курахово и крупной прилегающей территории, которая вклинивается в позиции россиян.

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