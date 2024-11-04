Украина заявляет, что впервые нанесла удар по военным Северной Кореи в Курской области России.

Об этом сообщил глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Андрей Коваленко.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", - заявил Коваленко, не приводя подробностей.

В России этого не подтверждали.

Отметим, что в конце октября западные СМИ, ссылаясь на украинскую погранслужбу, писали тоже о "первом ударе" по корейцам в Курской области.

Но, судя по сегодняшнему заявлению ЦПД, тогда удара не было.

Впрочем, каких-либо объективных подтверждений того, что удар нанесен, нет и сейчас.

Напомним, недавно Зеленский заявлял, что корейские войска ещё в бой не вступили.

Ранее украинская разведка сообщила, что около 3000 северокорейских солдат размещены в 50 км от украинской границы в казармах в Курской области. Из трёх тысяч солдат несколько сотен - спецназовцы, остальные - регулярные войска.

Также в ГУР говорили, что в последнюю неделю октября Россия перебросила из Приморского края к украинским границам более семи тысяч солдат КНДР.