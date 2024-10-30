Около 3000 северокорейских солдат размещены в 50 км от украинской границы в казармах в Курской области. Из трёх тысяч солдат несколько сотен — спецназовцы, остальные — регулярные войска.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

Вчера, к слову, поступали сообщения от El Pais со ссылкой на сотрудника Госпогранслужбы о возможном первом поражении этих казарм украинскими военными.

По данным Южной Кореи, первый контингент, прибывший в Россию в начале этого месяца, был из Одиннадцатой армии страны — элитного легкопехотного подразделения, известного как "Штормовой корпус".

Аналитики гадают, как РФ будет их использовать. Украинские источники говорят, что их будут отправлять как пушечное мясо волнами на штурм. Южнокорейский эксперт поставил под сомнение осуществимость такой стратегии, учитывая необходимость координации.

"Северокорейцы не смогут говорить по-русски, а у двух армий будет совершенно разная стратегическая культура, поэтому координировать с ними действия, используя их в качестве "одноразовых войск", будет очень рискованно и сложно", — говорит Ян Ук.

Он считает, что разумнее было бы использовать их в обороне, так как это требует меньше подготовки.

Также в случае штурма некоторые северокорейцы наверняка будут взяты в плен, что публично разрушит позицию Москвы и Пхеньяна, которые отрицают отправку войск КНДР на войну.

Высокопоставленный сотрудник разведки сообщил FT, что северокорейцам выдали поддельные документы, удостоверяющие их принадлежность к бурятам, чтобы скрыть их личности.

Напомним, журналисты сообщили о прибытии войск КНДР в Украину. Пентагон подтверждает только расположение контингента в Курской области.

Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи посетит Украину, чтобы поделиться информацией о размещении войск КНДР в РФ.