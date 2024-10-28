Пентагон не будет вводить новых ограничений на использование американского оружия Украиной, если КНДР присоединится к войне.

Об этом заявила представитель Минобороны США Сабрина Сингх, сообщает Reuters.

Однако, по ее словам, Пентагон пока не может подтвердить присутствие северокорейских войск в Курской области РФ.

При этом Сингх не уточнила, будут ли сняты действующие ограничения на использование западного дальнобойного оружия Украиной.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что КНДР направила своих солдат в Россию и в настоящее время они участвуют в войне против Украины в Курской области.

Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Обострилась ситуация сразу на нескольких участках фронта. Deep State сообщает, что российские войска захватили Горняк и взяли под контроль большую часть Селидово, начали штурм Кураховки. Также россияне захватили Левадное Запорожской области.

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