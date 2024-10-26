В Курскую область РФ к понедельнику, 28 октября, перебросят пять тысяч северокорейских солдат.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам чиновника, военные являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Они доставляются из Владивостока на борту транспортных самолетов Ил-76 на военный аэродром в европейской части России, а затем отправляются в зону боевых действий.

Также чиновник заявил, что были неоднозначные сигналы о том, будут ли отправлены дополнительные войска КНДР для участия в боевых действиях на украинской территории. В настоящее время они концентрируются только в Курской области.

Тем временем первый секретарь миссии Северной Кореи при ООН Ил Ха Ким опроверг переброску корейских войск в РФ.

По его данным, эти обвинения в адрес Пхеньяна - "грязные манёвры США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт в Украине".

Напомним, в НАТО считают, что ограничены в ответах на отправку войск КНДР в Украину.

Что означает переброска корейских войск в Курскую область мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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