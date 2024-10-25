Потенциальные ответы НАТО на отправку северокорейских войск на войну с Украиной "ограничены".

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что ответы могут включать усиление поддержки Украины и укрепление партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в Bloomberg со ссылкой на документы южнокорейской разведки, которыми Сеул поделился с союзниками на этой неделе, писали, что вторая группа северокорейских военных в ближайшее время отправится в Россию.

Согласно этим документам, первая группа из 1 500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке России в рамках запланированного развертывания около 10 тысяч северокорейских солдат.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что около 11 тысяч солдат из КНДР заканчивают подготовку в РФ и смогут воевать против Украины с 1 ноября.

А сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому "о привлечении Россией военных из Северной Кореи".

По информации разведки, уже 27-28 октября Россия задействует первых северокорейских военных в зонах боевых действий.