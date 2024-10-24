Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о возможности поставок оружия ВСУ, если военные из КНДР отправятся на войну в Украине.

Об этом пишет информационное агентство "Рёнхап".

После встречи в Сеуле с президентом Польши Анджеем Дудой Юн Сок Ёль сказал, что Южная Корея не будет "сидеть сложа руки".

"Если Северная Корея направит спецназ на войну в Украине, мы будем оказывать Украине поддержку шаг за шагом и рассмотрим возможность принятия необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова. Мы придерживаемся принципа отказа от прямых поставок смертоносного оружия, но мы можем пересматривать этот вопрос более гибко в зависимости от военной активности Северной Кореи", — заявил он.

Напомним, в Белом доме вчера заявили о прибытии в Россию трёх тысяч военных из Северной Кореи. При этом США неизвестно, будут ли находящиеся в РФ военные из КНДР участвовать в войне в Украине.

Незадолго до этого СМИ написали, что Южная Корея стала рассматривать отправку в Украину своих военных в ответ на действия Пхеньяна.