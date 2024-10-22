КНДР на заседании ООН назвала "беспочвенными слухами" заявления Южной Кореи и Украины об отправке своих войск для участия в войне на стороне РФ.

Об этом сообщает агентство "Рёнхап".

"Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, то моя делегация не видит необходимости комментировать подобные беспочвенные стереотипные слухи, направленные на то, чтобы очернить имидж КНДР и подорвать законные, дружественные и партнерские отношения между двумя суверенными государствами", - заявил представитель Северной Кореи в ООН в ходе заседания комитета Генассамблеи по разоружению и международной безопасности.

Это первый публичный комментарий северокорейского чиновника на эту тему.

Ранее Кремль ранее назвал эти слухи "противоречивой информацией".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить информацию о размещении северокорейских войск в России для отправки в Украину.

Напомним, разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что КНДР отправила 1500 бойцов спецназа на Дальний Восток России для обучения и акклиматизации на местных военных базах.