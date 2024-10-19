Южнокорейское издание Korea Times утверждает, что в Россию из КНДР переправили уже около 1500 солдат.

Их перевезли с использованием четырех десантных кораблей и трех судов сопровождения, принадлежащих России.

Эти войска были перемещены из районов городов Чхонджин, Хамхын и Мусудан во Владивосток.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что ожидает второй фазы переброски в ближайшее время. Всего, по её данным, планируется отправить в Россию 12 тысяч военных из КНДР.

Северокорейские войска, дислоцированные в России, размещены в различных точках Дальнего Востока, включая Владивосток, Уссурийск, Хабаровск и Благовещенск. Они там интегрированы в российские воинские части, получили российскую военную форму и оружие.

На спутниковой фотографии, как заявляется, видно российское военное судно, покидающее северокорейский порт Наджин. При этом не ясно, что он перевозит, солдат или оружие.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки в Украину.

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