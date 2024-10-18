Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание из-за перемещения войск КНДР в Россию.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Президент Юн Сок Ёль в пятницу созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить последние события, а в заявлении его офиса они названы "серьёзной угрозой безопасности" для Южной Кореи и международного сообщества", – пишет агентство.

Ранее о подготовке северокорейских войск для отправки в Украину заявил генсеку НАТО Марку Рютте Владимир Зеленский. По словам президента Украины, КНДР готовит 10 тысяч солдат.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в России и будут готовы воевать против Украины уже с 1 ноября. По данным главы ГУР, северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные - неясно.

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