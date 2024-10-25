Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому "о привлечении Россией военных из Северной Кореи".

Об этом написал президент в своем телеграм-канале.

По информации разведки, уже 27-28 октября Россия задействует первых северокорейских военных в зонах боевых действий.

"Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани в эти дни", - сказано в публикации.

В связи с этим Зеленский призвал Запад ответить на эти действия "не закрытием глаз и растерянными комментариями", а "ощутимым давлением" на Москву и Пхеньян.

Касательно ситуации на фронте главком доложил, что "на Донбассе тяжело, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения" противника. В Курской области ВСУ "реализуют наши задачи".

Между тем в начале октября украинские СМИ писали, что военные КНДР уже появились в Украине. Издание Kyiv Post со ссылкой на источники в разведке сообщило, что шесть северокорейских офицеров даже погибли и трое получили ранения в результате ракетного удара 3 октября недалеко от Донецка.

О том, что КНДР "практически включилась" в войну РФ против Украины, 14 октября говорил и Зеленский.