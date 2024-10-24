Отвечая на вопрос о том, есть ли войска Северной Кореи на территории РФ, глава Кремля Владимир Путин упомянул статью 4 договора о дружбе и взаимопомощи между Россией и КНДР, который ратифицировала Госдума.

"Сегодня только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. И мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать - это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи 4 этого договора. Мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс", - сказал Путин.

На сайте Госдумы уже опубликован текст договора. И статья 4 в нем содержит норму о предоставлении военной помощи, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению.

"В случае, если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации", - так дословно гласит 4 статья договора.

Если сопоставить ее текст с заявлением Путина, то, получается, он косвенно подтвердил, что корейские войска либо уже присутствуют в РФ и могут быть использованы в боевых действиях, либо такая возможность прорабатывается.

Отметим, что, согласно сообщению ГУР, корейские военные уже отправлены воевать. Причем не на территорию Украины, а в Курскую область.

И это достаточно важный нюанс.

Курская область является международно-признанной территорией РФ. А потому не исключено, что Кремль намерен обосновать участие в войне против Украины армии КНДР (если будет необходимость прямо и публично его подтвердить) "нормами международного права". С примерно такой трактовкой: "Россия подверглась нападению иностранного государства на свою международно-признанную территорию, а потому имеет полное право обратиться к иностранному государству с просьбой о военной помощи для отражения нападения, согласно двухстороннему договору".

Понятно, что ни Украина, ни Запад такую трактовку не примут. Однако при общении на данную тему со странами "глобального Юга" и с Южной Кореей Москва может попытаться использовать именно такие аргументы.