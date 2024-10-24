Госдума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Документ был внесён в парламент президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Думы.

Договор был подписан в Пхеньяне летом, 19 июня. Как заявляется в пресс-релизе Госдумы, он предусматривает "постоянное поддержание партнёрства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела". Кроме того, стороны подтвердили в нем "стремление к укреплению глобальной стратегической стабильности и продвижению многополярной системы международных отношений".

"Нам важно, чтобы отношения развивались и дальше, носили всеобъемлющий и союзнический характер", — отметил в связи с ратификацией председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в договоре есть секретный пункт, который позволяет отправлять солдат КНДР в РФ. Однако в МИД РФ утверждают, что никаких секретных приложений к договору нет.

Напомним, в последнее время Киев и Сеул заявляют о переброске в РФ нескольких тысяч солдат КНДР для участия в войне против Украины. США подтвердили переброску корейцев в Россию, но пока не подтверждают информацию, что их направят на фронт в Украину или в Курскую область.

МИД РФ назвал все эти сообщения "вбросами и шумихой", а КНДР — "беспочвенными слухами".