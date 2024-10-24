Россия отказалась от осторожности в отношении Северной Кореи ради перелома в войне в Украине.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Издание напоминает, как еще шесть лет назад Москва высылала тысячи северокорейцев из-за разработки Пхеньяном ядерного оружия. Сейчас они возвращаются в РФ, как заявляется, для участия в войне с Украиной.

"Это серьезный поворот в российской политике", - говорит эксперт по отношениям России с Азией в Евразийском центре Карнеги Александр Габуев.

NYT пишет, что война в Украине "стерла последние области сотрудничества России с Западом" и на "опасную, неопределенную территорию" были отодвинуты сложные экономические и политические вопросы, в которых принимала участие Россия на мировой арене, такие как контроль над вооружениями и нераспространение ядерного оружия.

Таким образом "канули в Лету времена, когда Россия сотрудничала с широкой коалицией, включающей Китай и США, чтобы попытаться обуздать ядерные амбиции" КНДР.

"Если раньше Россия позиционировала себя как полезный партнер Запада в решении проблемных стран, то теперь она сама превратилась в гигантскую проблему", - говорит Габуев.

NYT прогнозирует, что разрыв России с мировым порядком, возглавляемым США, сохранится еще долго после завершения войны в Украине, а Москва будет и дальше помогать "формировать геополитические коллизии, такие как противостояние Соединенных Штатов с Китаем".

Напомним, вчера в Белом доме заявили о прибытии в Россию трёх тысяч военных из Северной Кореи. При этом Штаты не знают, будут ли находящиеся в РФ военные из КНДР участвовать в войне в Украине.

Между тем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о возможности поставок оружия ВСУ, если военные из КНДР отправятся на войну в Украине.