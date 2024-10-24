Глава Кремля Владимир Путин прокомментировал информацию о присутствии северокорейских солдат на российской территории.

Соответствующее заявление прозвучало во время выступления Путина на саммите БРИКС в Казани.

"Снимки (с присутствием корейских солдат на территории РФ - Ред.) – вещь серьёзная, если есть снимки, они что-то отражают. Но хочу обратить ваше внимание, что к эскалации в Украине привели действия не России, а госпереворот 2014 года, поддержанный, прежде всего, Соединенными Штатами", – сказал российский лидер.

Также Путин упомянул некий пункт 4 в договоре РФ с КНДР.

"В договоре есть пункт 4. Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договорённостям серьёзно", – сказал Путин, не уточнив, в чем суть этого пункта.

Ранее украинская разведка сообщила о переброске в Россию 12 тысяч военных из Северной Кореи.

Накануне в США заявили, что "обладают информацией" о прибытии в РФ трех тысяч северокорейских военных, но не подтверждали, что они отправлены на войну с Украиной.

Между тем КНДР назвала "беспочвенными слухами" заявления об отправке своих войск для участия в войне на стороне РФ.