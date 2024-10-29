Небольшая группа северокорейских войск уже находится в Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух западных разведчиков.

Официальные лица ожидают, что это количество будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.

В то же время один из американских чиновников отметил, что США пока не могут подтвердить сообщение о том, что войска КНДР уже находятся в Украине.

В Пентагоне подтвердили присутствие "небольшого количества" войск КНДР в Курской области, о чем сообщает "Радио Свобода".

Первоначальные признаки указывают на то, что РФ может использовать их в роли пехоты против украинских войск, заявил спикер Минобороны США Патрик Райдер. Он добавил, что пока не может подтвердить, что северокорейские войска находятся на территории самой Украины. Пентагон следит за ситуацией и консультируется с Украиной.

Между тем делегация Южной Кореи посетит Украину, чтобы поделиться информацией о размещении войск КНДР в РФ.

Командиры ВСУ уже готовят своих бойцов к первым штурмам с участием северокорейских солдат в Курской области, куда они прибыли на прошлой неделе.