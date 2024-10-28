Командиры ВСУ уже готовят своих бойцов к первым штурмам с участием северокорейских солдат в Курской области, куда они прибыли на прошлой неделе.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Нас предупредили о наступлении в ближайшее время. Вероятно, в ближайшие несколько дней", - заявил в субботу заместитель командира 61-й механизированной бригады Артем Холодкевич.

Украинские военные получили украинско-корейский переводчик, чтобы призывать корейцев сдаваться в плен.

Некоторые аналитики полагают, что корейцы не станут воевать напрямую, а будут охранять объекты за пределами фронта, освободив таким образом российских военных. Есть вопросы к их боевой готовности и слаженности, а также к координации с россиянами.

Однако в украинском Центре оборонных стратегий полагают, что корейцев задействуют именно в штурмах, причем будут запускать первыми на укрепленные украинские позиции, а лишь следом пойдут россияне.

По оценкам издания, ВСУ держат в Курской области около 30 тысяч солдат. Переброска 10 тысяч северокорейцев может действительно изменить баланс сил в пользу РФ, считают украинские военные.

Сегодня СМИ сообщили, что КНДР поставила РФ оружия на 5,5 миллиарда долларов. При этом весь объем производства Северной Кореи оценивается всего в 23,7 миллиарда долларов.

Сегодня в НАТО впервые подтвердили, что Северная Корея направила РФ своих солдат для войны против Украины.