Делегация Южной Кореи посетит Украину, чтобы поделиться информацией о размещении войск КНДР в РФ
Делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск КНДР в РФ и обсудить меры сотрудничества.
Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает агентство "Рёнхап".
"Ситуация складывается серьезная, поскольку фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - заявил Юн.
Сегодня южнокорейская делегация также намерена провести брифинг для комитета ЕС по политике и безопасности.
Юн выразил надежду в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте, что Альянс "удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей". Рютте заверил, что отправка войск КНДР является "главным приоритетом" для НАТО.
Напомним, что командиры ВСУ уже готовят своих бойцов к первым штурмам с участием северокорейских солдат в Курской области, куда они прибыли на прошлой неделе.
Вчера в НАТО впервые подтвердили, что Северная Корея направила РФ своих солдат для войны против Украины.
А в Пентагоне заявили, что не будут вводить новых ограничений на использование американского оружия Украиной, если КНДР присоединится к войне.
Ранее NYT писало, что переброшены были солдаты элитного подразделения Корейской народной армии.