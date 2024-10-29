Делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск КНДР в РФ и обсудить меры сотрудничества.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, передает агентство "Рёнхап".

"Ситуация складывается серьезная, поскольку фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - заявил Юн.

Сегодня южнокорейская делегация также намерена провести брифинг для комитета ЕС по политике и безопасности.

Юн выразил надежду в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте, что Альянс "удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей". Рютте заверил, что отправка войск КНДР является "главным приоритетом" для НАТО.

Напомним, что командиры ВСУ уже готовят своих бойцов к первым штурмам с участием северокорейских солдат в Курской области, куда они прибыли на прошлой неделе.

Вчера в НАТО впервые подтвердили, что Северная Корея направила РФ своих солдат для войны против Украины.

А в Пентагоне заявили, что не будут вводить новых ограничений на использование американского оружия Украиной, если КНДР присоединится к войне.

Ранее NYT писало, что переброшены были солдаты элитного подразделения Корейской народной армии.