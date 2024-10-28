"Это очень опасно". Байден оценил отправку северокорейских солдат в Россию и проголосовал на выборах
Президент США Джо Байден лаконично прокомментировал отправку северокорейских солдат в РФ.
"Это очень опасно, очень опасно", – ответил глава Белого дома на вопрос о том, как он оценивает присутствие войск КНДР в России.
Также Байден сегодня досрочно проголосовал на президентских выборах в США.
Ранее сегодня Пентагон не подтвердил присутствие северокорейцев в Курской области РФ.
Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Обострилась ситуация сразу на нескольких участках фронта. Deep State сообщает, что российские войска захватили Горняк и взяли под контроль большую часть Селидово, начали штурм Кураховки. Также россияне захватили Левадное Запорожской области.
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