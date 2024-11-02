В последнюю неделю октября Россия перебросила из приморского края к украинским границам более 7 тысяч солдат КНДР.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны.

Северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов. Корейцы вооружены 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

Также северным корейцам выдали приборы ночного видения, тепловизоры, коллиматорные прицелы и бинокли.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва перебросила около восьми тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ уведомляла западные разведки об участии в северокорейцев в войне.

Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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