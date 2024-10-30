Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён поддержал отправку военных экспертов в Украину для изучения действий частей армии КНДР в случае их появления в зоне боевых действий.

Об этом министр заявил на совместном брифинге с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Мы установили, что северокорейские войска были переброшены в Россию. Считаю, что это может стать прекрасной возможностью для наших аналитиков и наблюдателей изучить действия и тенденции северокорейской армии", - сказал Ким Ён Хён.

Ранее стало известно, что делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе, чтобы поделиться информацией об отправке войск КНДР в РФ и обсудить меры сотрудничества.

Напомним, в Южной Корее заявили, что численность северокорейских войск в России оценивается в 11 тысяч человек, на фронте их пока не наблюдают.

Война в Украине идет уже 978-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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