Численность северокорейских войск в России оценивается в 11 тысяч человек, на фронте их пока не наблюдают.

Об этом сообщает служба новостей BBC со ссылкой на Совет национальной безопасности Южной Кореи.

Заявляется, что Южная Корея оценивает общую численность северокорейского контингента в России в 11 тысяч. Около трех тысяч из них уже находятся в западной части страны и проходят обучение.

Часть войск может быть направлена в Курскую область, а часть - на Донбасс. Южнокорейская разведка мониторит этот процесс.

Северокорейские военнослужащие одеты в российскую форму и вооружены российским оружием для сокрытия их происхождения.

Среди северокорейского контингента в России есть генералы и офицеры высокого ранга. Но большинство - солдаты-пехотинцы.

В Сеуле не могут подтвердить, что северокорейские войска уже участвовали в боевых действиях, тем более - что они несли потери.

Ранее в украинской разведке заявили, что около 3000 северокорейских солдат размещены в 50 км от украинской границы в казармах в Курской области. Из трёх тысяч солдат несколько сотен - спецназовцы, остальные - регулярные войска.

Перед этим стало известно, что делегация Южной Кореи посетит Украину, чтобы поделиться информацией о размещении войск КНДР в РФ.