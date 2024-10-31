Российская разведка подтвердила коллегам из других стран, в том числе и Запада, что солдаты КНДР будут привлечены к войне с Украиной.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS.

"Российская Федерация - я знаю - в контактах с другими на уровне разведок, с другими партнерами подтвердила, что Северная Корея привлечена. Они это подтвердили. Официально подтвердили на своем уровне "большим" странам. Я не хочу рассказывать, с кем конкретно они говорили. У нас есть четкая информация. Это информация, которую я недавно получил. Российская Федерация проговаривала этот вопрос с Западом и подтвердила: да, есть военные Северной Кореи, они будут воевать в Украине", - сказал Зеленский

Также в этом интервью Зеленский коснулся других тем. Он сообщил, что в ближайшее время Украина предоставит Сеулу большой запрос на оружие, сказал о готовности Украины использовать Курскую операцию при окончании войны, в дипломатических шагах или военных тактических шагах на поле боя, если это будет иметь влиятельный эффект, и еще заявил, что если Дональд Трамп в случае победы захочет завершить войну, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится.

Напомним, в последние дни Украина делает регулярные заявления о подготовке и участии северокорейских солдат в войне на стороне России. РФ и КНДР отрицают подобные планы, называя их беспочвенными слухами.

Однако в НАТО подтвердили данные Украины. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал, что Пхеньян направил своих солдат в Россию и в настоящее время они участвуют в войне против Украины в Курской области.