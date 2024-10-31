Украина во время заседания Совета Безопасности ООН "Поддержка мира и безопасности Украины" назвала имена трех генералов КНДР, отправленных вместе с солдатами в РФ для участия в войне.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным Киева, на стороне России воюют:

Генерал-полковник Ким Ен Бок, старший генерал, командующий войсками специального назначения, в том числе XI корпусом, известным также как корпус "Шторм" (в СМИ писали, что солдат из этого корпуса уже отправили в РФ). Эксперты считают, что именно Ким Ен Бок сейчас находится в РФ в качестве представителя Ким Чен Ына. Генерал-полковник Ли Чанг Хо, заместитель начальника Генерального штаба и глава Главного разведывательного бюро. Вместе с Ким Ен Боком часто сопровождал Ким Чен Ына на разных мероприятиях в этом году, включая инспекцию военно-морской базы на восточном побережье. Генерал-майор Син Кум Чхоль, глава Главного оперативного управления. Возглавлял главную разведывательную службу Северной Кореи примерно с 2022 года. Южная Корея обвиняла его в курировании крупных кибератак с целью кражи технологий и валюты и ввела против него санкции. Возможно, он примет командование северокорейскими войсками в РФ после отъезда Ким Ен Бока и Ли Чан Хо, пишет Reuters.

Как мы сообщали, полпред Украины в ООН Сергей Кислица во время упомянутого заседания Совбеза заявил, что военные КНДР вступят в бои с украинской армией уже в ноябре.

А глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что около 11 тысяч солдат из КНДР заканчивают подготовку в РФ и смогут начать воевать против Украины с 1 ноября.