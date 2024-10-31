Военные КНДР вступят в бои с украинской армией уже в ноябре.

Об этом заявил полпред Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН "Поддержка мира и безопасности Украины".

По его информации, с 23 по 28 октября как минимум семь самолетов вылетели из Восточного военного округа к границе с Украиной, перевозя около 2100 военнослужащих. На данный момент в западные районы Курской области России уже прибыли около 400 северокорейских солдат, добавил Кислица (ранее газета Financial Times сообщала о трех тысячах корейцев в Курской области).

По словам украинского представителя, с 20 октября на передовых позициях в зоне ответственности 11-й десантно-штурмовой бригады действует группа северокорейских военных численностью 40 человек, выполняющая разведывательные задачи.

Ожидается, что с ноября северокорейские подразделения могут приступить к выполнению активных боевых задач против Украины.

Всего в России, говорит Кислица, около 12 тысяч корейцев, которые уже проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа. В этот состав, по данным Кислицы, входят более 500 офицеров, включая трех генералов северокорейского генштаба.

Кислица сообщил, что в ближайшее время планируется создание нескольких подразделений по 2–3 тысячи человек, каждое из которых будет эквивалентно российскому мотострелковому полку. При этом северокорейские военные будут носить российскую форму и вооружены российским стрелковым оружием.

Напомним, накануне министр обороны Южной Кореи поддержал отправку военных экспертов в Украину для изучения действий армии КНДР.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что около 11 тысяч солдат из КНДР заканчивают подготовку в РФ и смогут воевать против Украины с 1 ноября.