Если северокорейские войска войдут на территорию Украины, Украина должна их атаковать.

Так президент США Джо Байден прокомментировал сообщения о прибытии северокорейских войск в российскую Курскую область, сообщает "Би-Би-Си".

Он сказал, что эти сообщения его беспокоят.

На вопрос о том, должна ли Украина ударить по корейцам в ответ, Байден ответил так: "Если они перейдут границу с Украиной, то да".

Вариант с появлением войск из КНДР в Курской области президент США не прокомментировал.

Ранее в Пентагоне подтвердили присутствие небольшого количества войск КНДР в Курской области.

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