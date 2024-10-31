Москва перебросила около восьми тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с главой Пентагона Остином, а также главами МИД и Минобороны Южной Кореи.

"Мы ещё не видели, чтобы эти войска участвовали в боях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдёт в ближайшие дни", – сказал Блинкен.

Ранее Зеленский заявил, что РФ уведомляла западные разведки об участии в северокорейцев в российско-украинском конфликте.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный паблик Deep State сообщил, что войска РФ продолжают наступление в Донецкой области по направлению на север – со стороны Угледара и посёлка Золотая Нива. На этом участке фронта неприятель продвинулся у деревень Ясная Поляна, Богоявленка и Екатериновка. Ясная Поляна – это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада территории, подконтрольный Киеву в город Курахово.

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