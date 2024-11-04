Северокорейские солдаты будут получать около 2000 долларов в месяц за участие в войне против Украины. А рабочие КНДР - по 800 долларов.

Об этом сообщает англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на южнокорейскую разведку.

Также Северной Корее поставят около 700 тысяч тонн риса, что частично покроет ее миллионный дефицит производства. И, возможно, Пхеньяну передадут передовые космические технологии для запуска своего разведывательного спутника.

Но эксперты полагают, что "самая приятная часть сделки", на которую может рассчитывать Северная Корея, — это возможность заставить Россию сражаться на ее стороне в случае возникновения непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове. А Россия будет пытаться использовать КНДР как "разменную монету" на переговорах с США.

Сегодня глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ впервые нанесли удар по военным Северной Кореи в Курской области России.

В конце октября украинская разведка заявляла, что около 3000 северокорейских солдат размещены в 50 км от украинской границы в казармах в Курской области.