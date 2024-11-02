"Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам" - Зеленский об испытании КНДР новой ракеты
Президент Владимир Зеленский прокомментировал испытание КНДР баллистической ракеты.
По его словам, Запад никак не отреагировал на это.
"Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - сказал президент в вечернем видеообращении.
Он отметил, что Украина могла бы ударить превентивно, "если бы у нас была эта возможность – бить достаточно дальнобойно".
"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира – каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - заявил Зеленский.
Напомним, Москва перебросила около восьми тысяч северокорейских военных в Курскую область.
Ранее Зеленский заявил, что РФ уведомляла западные разведки об участии в северокорейцев в войне.
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