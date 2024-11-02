Президент Владимир Зеленский прокомментировал испытание КНДР баллистической ракеты.

По его словам, Запад никак не отреагировал на это.

"Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - сказал президент в вечернем видеообращении.

Он отметил, что Украина могла бы ударить превентивно, "если бы у нас была эта возможность – бить достаточно дальнобойно".

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира – каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - заявил Зеленский.

Напомним, Москва перебросила около восьми тысяч северокорейских военных в Курскую область.

Ранее Зеленский заявил, что РФ уведомляла западные разведки об участии в северокорейцев в войне.

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