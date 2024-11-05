Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "первых боях" с солдатами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", – заявил президент.

Ранее глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ впервые нанесли удар по корейским военным в Курской области.

Россия такого боя не подтверждала, военные паблики с обеих сторон о нем также ничего не сообщали.

Однако министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил слова главы ЦПД о том, что между ВСУ и северокорейскими солдатами уже были первые "небольшие боевые действия", и корейцы понесли потери.

По словам Умерова, РФ маскирует корейцев под бурятов, поэтому погибших и пленных необходимо идентифицировать, прежде чем Украина назовет количество потерь противника

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в Курской области РФ находятся уже 11 тысяч военных из КНДР.

Война в Украине идет уже 984-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.