Зеленский сообщил о первых боях с военными из Северной Кореи. Вечернее обращение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "первых боях" с солдатами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.
"Первыми боями с северокорейскими солдатами открывается новая страница нестабильности в мире", – заявил президент.
Ранее глава "Центра по борьбе с дезинформацией" при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВСУ впервые нанесли удар по корейским военным в Курской области.
Россия такого боя не подтверждала, военные паблики с обеих сторон о нем также ничего не сообщали.
Однако министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил слова главы ЦПД о том, что между ВСУ и северокорейскими солдатами уже были первые "небольшие боевые действия", и корейцы понесли потери.
По словам Умерова, РФ маскирует корейцев под бурятов, поэтому погибших и пленных необходимо идентифицировать, прежде чем Украина назовет количество потерь противника
Напомним, накануне Зеленский сообщил, что в Курской области РФ находятся уже 11 тысяч военных из КНДР.
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