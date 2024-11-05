Город Курахово Донецкой области находится под угрозой окружения.

Об этом заявил пресс-офицер 33-й ОМБр Назар Войтенков в комментарии "Радио Свобода".

Войтенков ушел от ответа на вопрос о том, стоит ли ВСУ покинуть Курахово, но назвал ситуацию "сверхсложной" и сказал, что она очень сильно изменилась по сравнению с летом.

Ранее обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке написал об угрозе котла в районе Курахово.

"Украинская армия, скорее всего, избежит этой угрозы путём ещё одного масштабного отступления примерно из 20 населённых пунктов к юго-востоку от села Андреевка", - спрогнозировал Рёпке.

В свою очередь украинский военный с позывным "Мучной" сообщил, что на Южно-Кураховском направлении российская армия в сутки проходит до двух километров. Боец ВСУ охарактеризовал ситуацию как "страшный п@здец, который может перерасти в падение южного участка фронта".

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