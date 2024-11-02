Россияне наступают на фронте шириной до 65 километров от Селидово до Великой Новосёлки и планируют окружить район Курахово. Украина до конца года может потерять этот город.

Об этом пишет американский журнал Newsweek.

Войска РФ используют "трещины" в украинской обороне, заявил Эмиль Кастехельми, эксперт по разведке из финской организации Black Bird Group.

Он говорит, что захват Селидово стал крупнейшим приобретением РФ с момента падения Авдеевки. По мнению Кастехельми, Россия создаёт условия для захвата Покровска.

При этом Селидово не было разрушено при штурме, как Бахмут, что говорит о нехватке сил у ВСУ, считает Вук Вуксанович, сотрудник аналитического центра LSE IDEAS Лондонской школы экономики.

Кастехельми заявляет, что продвижение России на Донбассе идет быстро, и "это тревожное развитие событий для Украины, поскольку таких быстрых движений обычно не наблюдается".

Он также считает, что захват Кураховки с выходом к водохранилищам в районе Курахово обеспечит россиянам "хорошие отправные точки для дальнейших операций". "При этом, вероятно, есть амбиции окружить Курахово, который является сильно укрепленным городом", - сказал Кастехельми.

Финский эксперт считает, что наступление к югу от Курахово идет через "неукрепленные поля", что грозит окружением города, который Киев может потерять до конца года.

Также российские войска в октябре добились успехов и на других направлениях. В частности, к югу от Купянска, где продвинулись к реке Оскол, а также к западу от Сватово.

Российские войска также пересекли канал Северский Донец - Донбасс в районе Часова Яра. И "прорвали украинскую оборону под Торецком".

"Такие темпы наступления и воздушные возможности могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подвести строительную технику к фронту вплотную, по крайней мере, без больших потерь войск", - заявил Кастехельми.

"Нам остается только подождать и посмотреть, насколько эффективно украинцы смогут создать и удерживать новые оборонительные позиции", - добавил эксперт.

Напомним, военный эксперт заявил, что российские войска перешли в наступление на Донбассе общим фронтом в 70 километров.

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