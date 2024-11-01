Российская армия ведёт бои уже на подступах к Разливу, находящемуся рядом с ключевой трассой, ведущей к Курахово.

Об этом боец ВСУ с позывным Мучной пишет в своём телеграм-канале.

"Продолжаются бои на подступах к Разливу. Противник выхватывает, однако давление не меняется, думаю, что будут перегруппировываться русаки", – написал он.

Карта военного паблика Deep State этих данных пока не подтверждает. По ней до Разлива от Ясной Поляны ещё более восьми километров.

Также, по словам военного, россияне вышли на подступы к Максимовке, находящейся восточнее Ясной Поляны, о захвате которой Минобороны РФ заявило вчера.

Тем временем лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщает, что после взятия Селидово повысилась вероятность российского удара с севера в западную часть Курахово.

"Если уже сейчас не принимать меры, то ничего хорошо там не будет, это чревато потерей не только города, но и большого количества территорий", – считает офицер.

А служащий ВСУ с позывным Тень пишет, что на всём участке вокруг Курахово "со временем мы будем вынуждены отойти на другие рубежи с целью улучшения тактического положения и сохранения личного состава, если в скором времени не произойдёт изменений в нашу сторону".

Ещё один военный – Станислав Бунятов – сообщает, что россияне зашли в деревню Максимовка, что юго-западнее Курахово.

"Несколько механизированных накатов были отбиты, но пехота врага постепенно продвигается в глубь населённого пункта, идут тяжёлые бои", – написал он в соцсетях.

Между тем военный с позывным Мучной уже уточнил, что у россиян есть продвижение в Максимовке.

"Враг начал штурмом давить на Максимовку, уже есть продвижение в деревне, это очень ухудшает положение! Также усиливается давление в направлении Разлива и Трудового", – написал он.

"Противник сейчас наступает широким фронтом", – добавил военный.

То есть на данный момент россияне продолжают продвигаться с юга в сторону Курахово и в сторону трассы снабжения кураховского гарнизона к западу от города.

На карте Deep State Максимовка находится в зоне штурмовых действий россиян, но не отмечена захваченной.

Накануне военный эксперт из Финляндии сообщил, что россияне перешли в большое наступление на Донбассе.

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