Командование ВСУ подтвердило продвижение россиян в районе Левадного Запорожской области.

"Армия РФ нарастила определенные усилия, провела перегруппировку и массированные штурмовые действия. В результате чего имела частичный успех, то есть вклинилась в украинскую оборону на глубину примерно взводно-опорного пункта", - сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Отметим, военный паблик Deep State заявил сегодня, что Россия захватила Левадное, продвинувшись также ещё на нескольких участках поблизости.

Левадное - село к западу от Великой Новоселки, на Времьевском выступе, где летом 2023 года наступали ВСУ.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации, россияне не отказались от планов удара по подстанциям украинских АЭС.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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