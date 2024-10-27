В воскресенье, 27 октября, в Украине идет 975-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:53 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 80 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

08:54 Минобороны РФ разрабатывает варианты ответов на удары западным оружием вглубь России, если они последуют.

Об этом заявил Владимир Путин.

"Мы должны будем на это соответствующий образом реагировать. Как реагировать? Когда? Где конкретно? Об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов", - сказал он.

Ранее Россия изменила ядерную доктрину. Теперь она содержит пункт о применении ЯО в случае нападения неядерной державы при поддержке ядерной.

08:40 За минувшие сутки россияне закрепились в Шахтерском, куда продвинулись накануне. Далее они атаковали чуть восточнее - село Новоукраинка, продвинувшись почти на четыре километра.

Севернее Угледара россияне вошли в Богоявленку, а западнее Великой Новоселки захватили Левадное (Времьевский выступ, Запорожская область).

Об этом сообщает украинский паблик Deep State.

Суммарно по всем трем участкам россияне наступают на фронте шириной 20-25 километров.

08:27 Украинский военный с позывным "Мучной" подтверждает потерю Горняка Донецкой области, о чем вчера писали российские паблики.

"Враг смог забрать полностью Горняк под свой контроль, в городе еще остаются наши казаки в подвале. Судьба одних будет неизвестна, другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои", - сообщил он.

По его словам, "если такие темпы будут продолжаться, то за пару дней заберут и Кураховку". Основной причиной отступлений он видит "дисмотивацию" личного состава и некомпетентность командиров.

Согласно карте военного паблика Deep State, Горняк захвачен наполовину, остальная часть в "серой зоне". При этом паблик подтверждает данные о продвижении РФ в районе Александрополя южнее Кураховки (украинские военные сообщали, что весь поселок потерян).

08:20 Ночью россияне атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога длилась почти 3 с половиной часа. Об этом сообщает КГВА.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшие или разрушения не зафиксированы.

08:00 Сегодня ночью россияне ударили по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумской области, применив БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Сообщается, что были уничтожены 3 российских беспилотника.