Российские войска перешли в наступление на Донбассе общим фронтом в 70 километров.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на финского эксперта Эмиля Кастехельми.

"Россияне недавно начали крупное наступление к востоку и югу от Донецка на участке фронта шириной 70 километров. Этот удар прорвал оборону Украины на многих участках всего за несколько дней. Общая ситуация очень тревожная, и украинцы измотаны. Предстоящая зима, вероятно, будет трудной", – заявляет эксперт.

Ранее мы писали о российском замысле наступления на Константинополь с юга и северо-востока.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные сообщали, что армия РФ "фактически заняла" Кураховку. Карта Deep State подтверждает существенное продвижение россиян на этом участке. Минобороны РФ заявило о захвате российскими войсками деревни Ясная Поляна под Донецком. Это населённый пункт на юге области, через который россияне ведут наступление в сторону Константинополя с целью перерезать дорогу на Курахово с запада.

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