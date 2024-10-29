Фронт на Донбассе "посыпался", заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли орки, и они уже там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят целиком, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - заявил военный.

Он назвал три причины такой ситуации.

"Во-первых, это недостаток боеприпасов, вооружения. Во-вторых, это люди. Нет людей, нет пополнений, люди очень заморены, они просто не вытягивают фронты, на которых находятся. И третье - это разбалансирование управления", - сказал Марченко.

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