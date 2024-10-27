Фронт ВСУ на юге Донецкой области "разваливается".

Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.

Он также говорит, что захвачен город Селидово, о чем ранее заявляли российские паблики.

"На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России еще понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепропетровской области", - написал эксперт в соцсети Х.

Рёпке сообщает, что за последние три дня российская армия захватила восемь населенных пунктов - Богоявленка, Катериновка, Измайловка, Александрополь, Горник, Селидово, Шахтерское и Вишневое.

В ситуации он обвиняет западных союзников, которые присылают мало оружия.

"Можно признать, что наша нынешняя "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах, и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России", - пишет Рёпке.

Между тем паблики показали установку российского флага в селе Вишневое к западу от Селидово.

Заявляется, что это происходит в центре Вишневого, которое продолжают оборонять украинские войска.

Вишневое - важный логистический пункт ВСУ для снабжения Селидово, которое, по данным нардепа Марьяны Безуглой, а также Юлиана Рёпке, уже практически полностью захвачено.

Напомним, вчера украинский военный заявлял, что в Селидово ухудшилась ситуация для ВСУ, а сегодня появилась информация о его захвате россиянами.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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