"На юге Донецкой области разваливается фронт". Военный эксперт Bild утверждает, что россияне захватили Селидово
Фронт ВСУ на юге Донецкой области "разваливается".
Об этом пишет военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.
Он также говорит, что захвачен город Селидово, о чем ранее заявляли российские паблики.
"На юге Донецкой области разваливается фронт. В региональном масштабе речь идет о потере от 2 до 5 километров в день. При таких темпах России еще понадобится шесть месяцев, чтобы добраться до Днепропетровской области", - написал эксперт в соцсети Х.
Рёпке сообщает, что за последние три дня российская армия захватила восемь населенных пунктов - Богоявленка, Катериновка, Измайловка, Александрополь, Горник, Селидово, Шахтерское и Вишневое.
В ситуации он обвиняет западных союзников, которые присылают мало оружия.
"Можно признать, что наша нынешняя "поддержка" приводит к тому, что Украина проигрывает эту войну на наших глазах, и что украинское руководство не может найти никаких средств или способов остановить наступление России", - пишет Рёпке.
Между тем паблики показали установку российского флага в селе Вишневое к западу от Селидово.
Заявляется, что это происходит в центре Вишневого, которое продолжают оборонять украинские войска.
Вишневое - важный логистический пункт ВСУ для снабжения Селидово, которое, по данным нардепа Марьяны Безуглой, а также Юлиана Рёпке, уже практически полностью захвачено.
Напомним, вчера украинский военный заявлял, что в Селидово ухудшилась ситуация для ВСУ, а сегодня появилась информация о его захвате россиянами.
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