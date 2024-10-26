Российские телеграм-каналы пишут о захвате города Горняк к северо-востоку от Курахово. Они публикуют видео с флагом на одной из многоэтажек.

Украина официально этого не подтверждала. При этом украинский боец "Мучной" пишет о том, что войска РФ заняли восточную часть города и ее высотки. А с юго-запада контролируют уже часть шахты №42.

Также он подтверждает установку российского флага в центре Горняка. И сообщает, что россияне захватили Александрополь к югу от Кураховки.

"Мы покинули противоположный берег реки Волчья и н. п. Александрополь перешел под контроль врага", - написал "Мучной".

Карта украинского военного паблика Deep State пока не подтверждает потери Горняка и Александрополя. Отметим, что они находятся к северу и югу от Кураховки, которую российские войска, видимо, начнут штурмовать теперь.

Этот поселок удерживает так называемый "Кураховский карман", потеря которого позволит РФ выйти к северу от Курахово.

Напомним, что одновременно россияне пытаются выйти к западу от этого города со стороны Селидово.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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