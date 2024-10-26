Украинские военные заявляют о новом ухудшении ситуации в Селидово.

Информацию публикует телеграм-канал Deep State.

"Враг смог частично выбить наши подразделения из 11-го микрорайона на севере, думаю, что скоро этот фланг может окончательно посыпаться, террикон на востоке тоже под контролем (РФ - Ред.). Также на юге довольно плотно русаки проводят контратаки и постепенно зачищают высотки, за нами остаётся западная часть (города - Ред.)", – пишет боец с позывным "Мучной".

Паблики РФ сообщают о полном захвате района высотных домов в Селидово. По их утверждениям, за ВСУ остаются одноэтажные кварталы в западной части города.

Помимо сказанного, украинский военный обозреватель Deep State фиксирует продвижение РФ к западу от Селидово в районе Вишнёвого. При этом украинские военные заявляют, что это село на данный момент удерживается ВСУ.

Ранее Deep State сообщал, что войска РФ значительно продвинулись в Селидово и к югу от города.

Война в Украине продолжается уже 974-й день. Последние новости с ключевыми событиями 26 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.