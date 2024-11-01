ТЦК в последнее время активизировались из-за дефицита пехоты на фронте.

Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил военнослужащий Евгений Иевлев.

По его данным, власти хотят мобилизовать 200-300 тыс. человек.

"На сегодняшний день — это никакой уже не секрет — есть серьёзная нехватка пехоты. Это все понимают, потому очень серьёзно обсуждаются вопросы мобилизации, как мобилизовать ещё дополнительно плюс-минус 200-300 тысяч человек — это то, о чём я слышал. Тут вопросы в том, что позиции, блиндажи и окопную линию держит именно пехота. Потому мы и наблюдаем сегодня картинку, что условно дронами FPV, артиллерией и всеми нашими средствами поражения потери враг несёт, но линия сдвигается именно потому, что сегодня есть определённый дефицит, поэтому ситуация сложная. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, ТЦК в максимально активном режиме начинают работать и пополняются сейчас ряды. Мы очень ждём на фронте, пока придёт это пополнение, придут бригады на обновление, и будем надеяться, что эта ситуация немного урегулируется. Ибо если нет, то динамика в дальнейшем будет такая же, как вы наблюдаете сегодня", — заявил военный.

Ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко называл меньшее количество запланированных мобилизованных - 160 тысяч человек, но не уточнил сроки такого призыва. По данным AFP, речь идёт о ближайших трех месяцах.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские военные сообщали, что армия РФ "фактически заняла" Кураховку. Карта Deep State подтверждает существенное продвижение россиян на этом участке. Минобороны РФ заявило о захвате российскими войсками Ясной Поляны в Донецкой области. Это населенный пункт на юге, через который идет наступление России в сторону Константинополя с целью перерезать дорогу на Курахово с запада.

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