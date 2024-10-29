Сотрудник ТЦК Сергей Калугин признал в суде, что списал 19 офицеров без всяких оснований.

Информация об этом содержится в Государственном реестре судебных решений Украины.

Так, в постановлении Печерского районного суда Киева говорится, что руководитель отделения офицеров запаса и кадров в течение марта-сентября 2022 года не обеспечил надлежащий учёт и полноту отработки документов по учёту офицеров запаса. Это привело к безосновательному исключению из военного учёта 19-ти офицеров запаса.

На суде работник центра комплектования признал свою вину. Однако производства против него закрыли по истечении сроков давности административного нарушения.

Ранее на Волыни раскрыли сотрудников ТЦК, которые за деньги снимали с розыска военнообязанных.

Среди фигурантов – заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что ГБР объявило о подозрении экс-главе Ровенского областного ТЦК в содействии уклонистам.

Как было установлено, военком завладел недвижимостью и земельным участком стоимостью более 46,6 млн грн.