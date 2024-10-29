Военком признался в содействии уклонению от мобилизации. Иллюстративное фото – Фейсбук

Сотрудник ТЦК Сергей Калугин признал в суде, что списал 19 офицеров без всяких оснований.

Информация об этом содержится в Государственном реестре судебных решений Украины.

Так, в постановлении Печерского районного суда Киева говорится, что руководитель отделения офицеров запаса и кадров в течение марта-сентября 2022 года не обеспечил надлежащий учёт и полноту отработки документов по учёту офицеров запаса. Это привело к безосновательному исключению из военного учёта 19-ти офицеров запаса.

На суде работник центра комплектования признал свою вину. Однако производства против него закрыли по истечении сроков давности административного нарушения.

Снимок информации о судебном деле

Ранее на Волыни раскрыли сотрудников ТЦК, которые за деньги снимали с розыска военнообязанных.

Среди фигурантов – заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что ГБР объявило о подозрении экс-главе Ровенского областного ТЦК в содействии уклонистам.

Как было установлено, военком завладел недвижимостью и земельным участком стоимостью более 46,6 млн грн.

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