Командир ВСУ в эфире львовского телеканала призвал сотрудников ТЦК "бить по хребту" украинских мужчин, которые не хотят идти в армию. А также увеличить штрафы для уклонистов, чтобы выручить деньги на дроны.

Заявление прозвучало в эфире общественно-политического ток-шоу "Говорит великий Львов".

"Я бы еще по хребту давал и брал бы ещё больший штраф. А что, государство должно тратить свой ресурс в виде ТЦК, на соляру, офисы, на это все дело, ловить вас всех по всему миру, тратить деньги бюджетные, которые могут пойти на дроны?" – заявил миномётчик 103-й бригады ТрО Виталий Коростинский.

При этом второй собеседник телепрограммы говорит, что украинцы "будут воевать все".

"Где ты был эти 3 года? Почему государство вообще должно тратить средства на работу ТЦК, чтобы найти, поставить на учёт, а потом ещё с повестками тебя искать?" – добавил Коростинский.

Ранее украинский военный заявил, что закон об ослаблении ответственности за самоволку усугубил дезертирство в ВСУ.

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