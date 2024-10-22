Двое обвиняемых по резонансному делу трехлетней давности об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье пытаются избежать ответственности через мобилизацию.

Об этом заявил местный журналист Виталий Глагола.

Сегодня защита подала ходатайство о переносе судебного разбирательства из-за мобилизации обвиняемых, предоставив копии повесток.

Адвокаты потерпевшей считают, что это часть стратегии затягивания дела и что дело специально тянули, пока обвиняемым не исполнилось 18, и тогда они обратились в Обуховский ТЦК Киевской области.

Преступление произошло в августе 2021 года. Тогда 14-летнюю девочку изнасиловали три подростка.

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