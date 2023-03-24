На Закарпатье Воловецкий районный суд вынес приговор трем подросткам, которые еще летом 2021 года изнасиловали 14-летнюю девочку.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным полиции, 14 сентября 2021 года к правоохранителям обратилась 63-летняя жительница одного из районов Закарпатья и сообщила, что ее 14-летнюю внучку изнасиловали. Следователи и оперативники полиции Закарпатья выяснили, что событие произошло еще 24 августа.

В тот день девочку заманили в подвал, где один из юношей ударил ее в живот, после чего другой наклонил жертву и сжал ее голову между своими ногами. После этого девочку раздели и по очереди надругались над ней, снимая все на телефон. Впоследствии видео распространили среди учеников школы.

Полицейские оперативно установили и разыскали причастных к преступлению – двух 15-летних и 14-летнего подростков, односельчан потерпевшей.

Сотрудники полиции Закарпатья провели все необходимые первоочередные следственные действия, собрали достаточно доказательств и сообщили всем троим о подозрении в совершении группового изнасилования несовершеннолетней.

Суд признал виновными насильников и назначил им наказание в виде пяти лет заключения. Однако из-за их возраста освободил подростков от отбывания наказания, назначив испытательный срок на два года. Суд также учел, что юноши не были ранее судимы, о них положительно отзывались по месту жительства и учебы.

Между тем пострадавшая просила выплатить ей 450 тысяч гривен морального ущерба. Однако каждый из обвиняемых возместили ей по 20 тысяч гривен. После этого сторона обвинения просила суд взыскать разницу (390 тысяч) в свою пользу. В результате суд обязал каждого из преступников выплатить пострадавшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Ранее мы писали, как в Сумах на праздник 8 Марта 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку.

Также мы сообщали, что в Ровно ученик шестого класса в уборной ресторана изнасиловал мальчика, который учился в пятом классе.