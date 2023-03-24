В Киевской области мужчина, который изнасиловал 68-летнюю женщину и забил ее до смерти, получил 13 лет тюрьмы.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Обуховской окружной прокуратуры суд признал виновным жителя Киевщины в изнасиловании и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей (ч. 5 ст. 152, ч. 2 ст. 121 УК Украины). Ему назначено наказание – 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что в конце сентября 2021 года 33-летний мужчина проводил ремонтные работы в доме 68-летней женщины. При обсуждении рабочих вопросов между ними возник словесный конфликт, в ходе которого осужденный ударил женщину по лицу и изнасиловал ее. После этого он нанес потерпевшей более 35 ударов руками и ногами, от чего последняя скончалась.

"До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться в СИЗО", - добавили в прокуратуре.

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