В деле об изнасиловании, в котором обвиняют самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса, уликой против него могут стать белые кроссовки.

Об этом пишет Marca.

Известно, что Алвес признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Однако две подруги девушки, обвинившей футболиста в изнасиловании, подтвердили ее версию событий. Они заявили, что пострадавшая вошла в туалет по настоянию игрока.

Кристобаль Мартель, адвокат Алвеса, настаивает, что на записях с камер видеонаблюдения, расположенных в VIP-зоне клуба Sutton, видно, что сначала в туалет зашел Дани, а через две минуты – заявительница. Адвокат настаивает, что Дани не звал девушку за собой.

Важную роль для установления истины в этом моменте могут сыграть белые кроссовки. Как заявляет пострадавшая, футболист находился в "слепой зоне" за дверью. Из-за этого, как полагает девушка, его не видно на записях с видеокамер.

Издание La Vanguardia со ссылкой на источники среди обвинителей пишет, что есть сразу несколько кадров, на которых видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому.

Отмечается, что Алвес, действительно находившийся в "слепой зоне" и не попадавший в поле зрения камер, мог стоять за дверью туалета и подавать сигнал потерпевшей.

При этом адвокаты бразильца уверяют, что белые кроссовки принадлежат не Дани Алвесу, а другому посетителю ночного клуба, который был в туалете клуба Sutton.

Напомним, адвокаты Дани Алвеса просят о его освобождении под залог. Кроме того, они считают, что показания жертвы "должны быть подвергнуты серьезной переоценке", а их достоверность находится под вопросом.

Ранее мы писали, что накануне Дани Алвес пообщался с женой по телефону из тюрьмы. Супруга намерена развестись с ним после его освобождения из-за решетки.